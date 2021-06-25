Инцидент с британским эсминцем: Джонон принял решение нарушить границу России

21 июня эсминец обязали совершить «мирный проход» в указанных водах. А 23-го числа в Крыму он намеренно нарушил границу и попал под предупредительный огонь, хотя в Минобороны Великобритании утверждают, что экипаж никакого огня не слышал.

Тем не менее, спустя сутки после произошедшего, журналист Би-би-си показал видео с эсминца Defender у берегов Крыма. В ролике видно, что британские военные серьёзно засуетились, когда услышали предупредительные выстрелы российских военных. Самих выстрелов не слышно, но видно, как экипаж забегал, чтобы поскорее покинуть опасную зону.