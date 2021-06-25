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Британские власти переругались при одобрении авантюры с эсминцем в Крыму

News.ru
11 минут назад
Британская газета The Telegraph выяснила, что премьер Великобритании Борис Джонсон не только был в курсе, что эсминец Defender собирается нарушить границу России, но и сам лично принимал это решение. Впрочем, не все в правительстве были согласны с этой акцией.
Инцидент с британским эсминцем: Джонон принял решение нарушить границу России
Фото: ReutersReuters
По данным издания, которое ссылается на инсайдеров в оборонной сфере, Джонсон принял окончательное решение о проходе эсминца в территориальных водах РФ в Крыму, а вот экипаж узнал об этом лишь за два дня до инцидента.
Главы МИД и Минобороны страны серьёзно повздорили на этом фоне. Министр иностранных дел Доминик Рааб был категорически против провокации. Он уверял, что «Россия обернёт инцидент в свою пользу».
Весь спор был между Раабом и [министром обороны Беном] Уоллесом, затем это перешло к премьер-министру, чтобы он принял решение, — сообщил источник газете.
21 июня эсминец обязали совершить «мирный проход» в указанных водах. А 23-го числа в Крыму он намеренно нарушил границу и попал под предупредительный огонь, хотя в Минобороны Великобритании утверждают, что экипаж никакого огня не слышал.
Тем не менее, спустя сутки после произошедшего, журналист Би-би-си показал видео с эсминца Defender у берегов Крыма. В ролике видно, что британские военные серьёзно засуетились, когда услышали предупредительные выстрелы российских военных. Самих выстрелов не слышно, но видно, как экипаж забегал, чтобы поскорее покинуть опасную зону.
Армия,В мире,Борис Джонсон,Министерство обороны,МИД,Daily Telegraph,Республика Крым,Россия,Соединенное Королевство,
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