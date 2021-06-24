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В Кении при аварии вертолета погибли 10 военнослужащих

ТАССиещё 1
1 час назад
По меньшей мере 10 военнослужащих Кении погибли в четверг при жесткой посадке вертолета национальных ВВС на юге страны. Об этом сообщила кенийская газета Daily Nation со ссылкой на официального представителя Сил обороны Зиппору Киоко.
В Кении при аварии вертолета погибли 10 военных
Фото: "Вертолеты России""Вертолеты России"
По ее словам, вертолет Ми-171E потерпел аварию в округе Каджиадо вблизи города Нгонг, погибли 10 военнослужащих, еще 13 получили ранения. Киоко подчеркнула, что всем пострадавшим оказывается помощь в столичном госпитале.
Издание указывает, что вертолет был задействован в проходящих к югу от Найроби учениях. Начато расследование произошедшего.
Армия,Кения,
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