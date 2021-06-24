В Кении при аварии вертолета погибли 10 военных

По ее словам, вертолет Ми-171E потерпел аварию в округе Каджиадо вблизи города Нгонг, погибли 10 военнослужащих, еще 13 получили ранения. Киоко подчеркнула, что всем пострадавшим оказывается помощь в столичном госпитале.