В Кении при аварии вертолета погибли 10 военных

По меньшей мере 10 военнослужащих Кении погибли в четверг при жесткой посадке вертолета национальных ВВС на юге страны. Об этом сообщила кенийская газета Daily Nation со ссылкой на официального представителя Сил обороны Зиппору Киоко.
Фото: "Вертолеты России""Вертолеты России"
По ее словам, вертолет Ми-171E потерпел аварию в округе Каджиадо вблизи города Нгонг, погибли 10 военнослужащих, еще 13 получили ранения. Киоко подчеркнула, что всем пострадавшим оказывается помощь в столичном госпитале.
Издание указывает, что вертолет был задействован в проходящих к югу от Найроби учениях. Начато расследование произошедшего.