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Патрушев заявил о процессе возрождения биооружия в мире

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
1 час назад
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил о наличии явных признаков того, что опасные патогены пытаются использовать в военно-политических целях, налицо возрождение биологического оружия.
Патрушев заявил о процессе возрождения биооружия в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Отмечаются явные признаки того, что опасные патогены пытаются использовать в военно-политических целях. По сути, мы наблюдаем процесс возрождения биологического оружия», – сказал он, передает РИА «Новости».
По его словам, «в данном контексте мировому сообществу необходимо обратить внимание на совпадение мест возникновения вспышек опасных заболеваний с расположением зарубежных биологических лабораторий отдельных стран. Их деятельность строго засекречена и ведет к утрате суверенитета в сфере биобезопасности теми государствами, на территории которых эти объекты находятся».
Кроме того, Патрушев заявил, что «Россия никогда не будет использовать вакцину в политических целях, как это, к сожалению, делают отдельные западные страны». Он подчеркнул, что Москва сохраняет открытость и готовность к международному сотрудничеству в борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС.
В мае первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов заявил, что Соединенные Штаты разрабатывают для многих стран индивидуальные планы биологических исследований.
Армия,Юрий Аверьянов,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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