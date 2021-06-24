Патрушев заявил о процессе возрождения биооружия в мире

По его словам, «в данном контексте мировому сообществу необходимо обратить внимание на совпадение мест возникновения вспышек опасных заболеваний с расположением зарубежных биологических лабораторий отдельных стран. Их деятельность строго засекречена и ведет к утрате суверенитета в сфере биобезопасности теми государствами, на территории которых эти объекты находятся».