Ту-22М3 в ходе учений "потопили" авианосцы условного противника

Отмечается, что соответствующие учения проходили с 7 по 24 июня в центральной части Тихого океана на расстоянии примерно 4,6 тысячи километров юго-восточнее Курильских островов.

В июне в публикации The Drive утверждалось, что учения России в Тихом океане недалеко от Гавайев, в ходе которых отрабатывалось уничтожение авианосной ударной группы (АУГ) противника, является «сигналом тревоги» и «беспрецедентной угрозой» для США.