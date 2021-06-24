США обвинили Китай в пересмотре ядерной доктрины

Как заявил в конце апреля директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант сухопутных войск Скотт Берриер, по мнению вверенного ему ведомства, Россия и Китай, по всей видимости, существенно увеличат в течение следующего десятилетия размеры своих ядерных арсеналов.

Он также подчеркнул, что спецслужбы США пересмотрели свои прежние выводы относительно темпов роста китайского ядерного арсенала. «В прошлом году РУМО предсказывало, что Китай по меньшей мере удвоит за нынешнее десятилетие свой ядерный арсенал, который, как предполагается, насчитывает 200 с небольшим боезарядов. С тех пор Пекин ускорил расширение своего ядерного арсенала, находится [теперь] на пути к тому, чтобы превзойти наши предыдущие прогнозы относительно вероятного размера арсенала к концу текущего десятилетия», – пояснил Берриер.