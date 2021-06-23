БМП на основе «Бумеранга» в США назвали машиной будущего

Эксперты отметили оригинальную компоновку моторного отсека «Бумеранга». Благодаря новой конструкции восемь вооружённых десантников и три члена экипажа могут быстро выйти из БМП. Также у «Бумеранга» усилена броня по сравнению с предшественниками. По эффективности её даже сравнивают с танковой. Ещё у машины есть дистанционно управляемая башня от тяжёлой БМП «Армата Т-15». Так могут быть установлены 30-мм пушка и противотанковые ракеты «Атака» или «Корнет», а также 57-мм орудие с пулемётом.