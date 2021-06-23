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В США назвали российскую боевую машину будущего

Ferra.ru
51 минуту назад
Эксперты американского издания National Interest оценили российскую колёсную боевую машину пехоты ВПК-7829 на платформе «Бумеранг».
БМП на основе «Бумеранга» в США назвали машиной будущего
Фото: Ferra.ruFerra.ru
БМП показали на военной выставке MILEX 2021 в Беларуси. Американские специалисты заявили, что новая боевая машина — будущее войны.
Эксперты отметили оригинальную компоновку моторного отсека «Бумеранга». Благодаря новой конструкции восемь вооружённых десантников и три члена экипажа могут быстро выйти из БМП. Также у «Бумеранга» усилена броня по сравнению с предшественниками. По эффективности её даже сравнивают с танковой. Ещё у машины есть дистанционно управляемая башня от тяжёлой БМП «Армата Т-15». Так могут быть установлены 30-мм пушка и противотанковые ракеты «Атака» или «Корнет», а также 57-мм орудие с пулемётом.
Это не все преимущества машины. Эксперты считают, что БМП можно использовать в качестве платформы для любых военных машин.
Армия,Соединенные Штаты,
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