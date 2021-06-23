В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

"Действия на грани": Эксперт об инциденте с британским эсминцем у берегов Крыма

Елена Прошина
2 часа назад
Политолог и военный эксперт Иван Коновалов прокомментировал "Рамблеру" инцидент в Чёрном море, в ходе которого российские пограничные сторожевые корабли и бомбардировщик Су-24М были вынуждены открыть предупредительную стрельбу, чтобы прекратить нарушение госграницы эсминцем Великобритании Defender.
По словам эксперта, произошедшее у берегов Крыма является опасным прецедентом, поскольку ранее действия потенциальных противников возле границ России пресекались без применения огневых средств.
"В ходе данного инцидента Россия действовала в рамках существующих международных правил, касающихся защиты морских рубежей. Корабль иностранного государства вошёл в территориальные воды России, был предупрежден, тем не менее на предупреждения не реагировал. Согласно всем существующим правилам, после устного предупреждения следует предупреждение огневое. Если бы со стороны британского эсминца не последовало реакции - была бы прицельная стрельба.

Британская сторона пока "не подняла крик", так как понимает, что действия российских моряков и лётчиков были абсолютно законными. Но информационный шлейф всё равно будет поднят. Опять будет серьёзная риторика, агрессивная по отношению к Российской Федерации. Но "предъявить" им по большому счёту нечего.

Другое дело, что это опасный прецедент. Пока что действия, например, авиации потенциального противника возле наших границ пресекались российской авиацией без применения огневых средств. В этот раз применение произошло, и это, конечно, серьёзный прецедент.

Очевидно, что произошедшее у берегов Крыма было согласовано с американской стороной. А вот с НАТО, возможно, нет. Это были действия на грани, весьма опасные. Сомнительно, что британцы самостоятельно принимали решение по такому опасному движению судна", - отметил Коновалов.
Армия,Видео,Иван Коновалов,Министерство обороны,НАТО,Республика Крым,Соединенное Королевство,
382
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители