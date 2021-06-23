"В ходе данного инцидента Россия действовала в рамках существующих международных правил, касающихся защиты морских рубежей. Корабль иностранного государства вошёл в территориальные воды России, был предупрежден, тем не менее на предупреждения не реагировал. Согласно всем существующим правилам, после устного предупреждения следует предупреждение огневое. Если бы со стороны британского эсминца не последовало реакции - была бы прицельная стрельба.
Британская сторона пока "не подняла крик", так как понимает, что действия российских моряков и лётчиков были абсолютно законными. Но информационный шлейф всё равно будет поднят. Опять будет серьёзная риторика, агрессивная по отношению к Российской Федерации. Но "предъявить" им по большому счёту нечего.
Другое дело, что это опасный прецедент. Пока что действия, например, авиации потенциального противника возле наших границ пресекались российской авиацией без применения огневых средств. В этот раз применение произошло, и это, конечно, серьёзный прецедент.
Очевидно, что произошедшее у берегов Крыма было согласовано с американской стороной. А вот с НАТО, возможно, нет. Это были действия на грани, весьма опасные. Сомнительно, что британцы самостоятельно принимали решение по такому опасному движению судна", - отметил Коновалов.