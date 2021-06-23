Су-30 подняли в небо для сопровождения разведчика США

Там уточнили, что 23 июня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над Охотским морем приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель.

В центре подчеркнули, что экипаж идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Охотского моря.