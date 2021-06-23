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Российский Су-30СМ сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Охотским морем

ТАСС
14 минут назад
Российский истребитель Су-30СМ поднимался в среду для сопровождения американского самолета-разведчика RC-135 над Охотским морем вблизи границ РФ. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО, входит в Минобороны России).
Су-30 подняли в небо для сопровождения разведчика США
Фото: ТАССТАСС
Там уточнили, что 23 июня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над Охотским морем приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель.
"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа", - отметили в НЦУО.
В центре подчеркнули, что экипаж идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Охотского моря.
Армия,Министерство обороны,НЦУО РФ,Россия,Соединенные Штаты,
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