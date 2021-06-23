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Военный атташе при посольстве Британии вызван в Минобороны после инцидента в Крыму

Деловая газета "Взгляд"
38 минут назад
Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны России в связи с нарушением британским эсминцем «Дефендер» российской госграницы.
Инцидент в Крыму: военного атташе Британии вызвали в Минобороны
Фото: ТАССТАСС
«В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве», – заявили в военном ведомстве, передает ТАСС.
Ранее в среду Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
Это не первый подобный случай. В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России».
Армия,Джон Маккейн,Министерство обороны,ФСБ,ИТАР-ТАСС,Республика Крым,Москва,Россия,Соединенное Королевство,
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