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Су-24 отогнали британский эсминец от границы бомбами

Газета.Ruиещё 15
1 час назад
Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы эсминцем управляемого ракетного оружия (УРО) ВМС Великобритании "Дефендер". Об этом сообщает телеканал "Звезда". В 11.52 мск эсминец пересек государственную границу России и на 3 км вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. Уточняется, что он был заранее предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации, однако на предупреждение не отреагировал. В 12.06 и 12.08 последовала предупредительная стрельба с пограничного сторожевого корабля. Затем, в 12.19 самолет Су-24м выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца. Он покинул российские границы территориального моря в 12.23. Ранее американские СМИ писали, что учения российского Военно-морского флота "недалеко от Гавайев" с имитацией уничтожения авианосцев противника являются беспрецедентной угрозой для США. В сентябре прошлого года Минобороны попросило разрешить проводить бомбардировку по курсу следования судов, нарушивших государственную границу страны. По существующему закону военные могут применять оружие и боевую технику, чтобы отразить вооруженное вторжение в Россию.
Су-24 отогнали британский эсминец от границы бомбами
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Армия,Министерство обороны,ФСБ,Россия,Соединенное Королевство,
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