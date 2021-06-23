Су-24 отогнали британский эсминец от границы бомбами

Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ России
остановил нарушение российской государственной границы эсминцем управляемого ракетного оружия (УРО) ВМС Великобритании
"Дефендер". Об этом сообщает телеканал "Звезда". В 11.52 мск эсминец пересек государственную границу России
и на 3 км вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. Уточняется, что он был заранее предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации, однако на предупреждение не отреагировал. В 12.06 и 12.08 последовала предупредительная стрельба с пограничного сторожевого корабля. Затем, в 12.19 самолет Су-24м выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца. Он покинул российские границы территориального моря в 12.23. Ранее американские СМИ писали, что учения российского Военно-морского флота "недалеко от Гавайев" с имитацией уничтожения авианосцев противника являются беспрецедентной угрозой для США. В сентябре прошлого года Минобороны
попросило разрешить проводить бомбардировку по курсу следования судов, нарушивших государственную границу страны. По существующему закону военные могут применять оружие и боевую технику, чтобы отразить вооруженное вторжение в Россию.