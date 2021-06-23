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Черноморский флот и Погранслужба ФСБ предотвратили нарушение границы британским эсминцем

ТАСС
1 час назад
Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил нарушение российской госграницы эсминцем УРО ВМС Великобритании - Минобороны России.
Инцидент в море: Су-24М помешал британскому эсминцу нарушить границу
Фото: ТАССТАСС
Российский Су-24М выполнил предупредительное бомбометание для остановки нарушавшего госграницу в Черном море британского эсминца - МО РФ
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Армия,Министерство обороны,ФСБ,
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