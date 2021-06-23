В Израиле продемонстрировали возможности боевой лазерной установки авиационного базирования. Об успешном испытании оружия сообщило Минобороны государства, опубликовавшее соответствующее видео.
Легкий одномоторный самолет Cessna 208B Grand Caravan выступил в качестве платформы для тестирования лазера. Он может разгоняться до скорости в 340 километров в час и способен нести до 1315 килограммов полезного груза.
На обнародованных кадрах запечатлено, как наведенный на дрон лазер поражает беспилотник в районе соединения крыла и фюзеляжа.