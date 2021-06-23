В Германии заявили о подготовке к войне с Россией

Наращивая расходы на оборону, Германия готовится к войне с Россией . Об этом в статье для газеты nd.DerTag написала депутат бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен.

Фото: Reuters Reuters

По мнению Дагделен, политика НАТО по наращиванию вооружений, эскалации по отношению к РФ и забвение истории правительством Германии, когда речь заходит о нападении на СССР 80 лет назад, представляют собой две стороны одной медали.

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Депутат считает, что взаимоотношения между двумя странами достигли дна, Берлин практически ежедневно требует ввести новые санкции против Москвы . При этом вместо дипломатии Германия делает ставку на беспрецедентное перевооружение. Таким образом, через несколько лет страна станет крупнейшей военной державой в Европе, её расходы на оборону составят порядка 85 млрд евро, это больше, чем военные затраты РФ.

Федеральное правительство открыто берёт курс на подготовку к войне против России, — заявила депутат.

Дагделен напомнила, что в рамках недавнего визита на Гуам министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила военным на американском корабле, что они бок о бок сражают за демократию, свободу и порядок, и назвала потенциальных врагов.

В Европе противник Россия, а здесь, скорее, Китай, — сказала министр обороны Германии.

Дагделен утверждает, что любой призывающий к войне с Россией не заинтересован в разрядке напряжённости.

Напротив, такими пропагандистскими методами создаются новые образы врага в целях подготовки к вооружённому конфликту с Россией, — заявила депутат.

Она также напомнила о немецких войсках в Прибалтике, а также о военных учениях НАТО. При этом политики отстраняются от упрёков в ненависти к России, но в глаза бросаются двойные стандарты, действующие в отношении американских президентов, по приказам которых «были уничтожены тысячи людей по всему миру».

Депутат считает, что заявляющие о готовности к агрессии немецкие политики мечтают о России, где связанные с Западом олигархи будут предоставлять сырьё другим государствам.