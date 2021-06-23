В Германии заявили о подготовке к войне с Россией

Федеральное правительство открыто берёт курс на подготовку к войне против России, — заявила депутат.
В Европе противник Россия, а здесь, скорее, Китай, — сказала министр обороны Германии.
Напротив, такими пропагандистскими методами создаются новые образы врага в целях подготовки к вооружённому конфликту с Россией, — заявила депутат.
Нельзя забывать о войне на истребление и разграбление против Советского Союза. Из этого ужасного варварства можно извлечь только один урок: дружба с Россией и другими бывшими советскими республиками должна стать максимой немецкой политики, — резюмировала Дагделен.