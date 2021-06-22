В России начали создавать подлодку "Горгону"

Мини-субмарины могут применяться в диверсионных операциях, незаметно подходить к противнику. Кроме того, такие подлодки быстрее и дешевле строить и проще транспортировать.

Стоит отметить, что КБ «Малахит» ранее уже выпускало малые субмарины. Это были «Пиранья», её модифицированная версия «Пиранья-Т», подлодки П-550 и П-650Э. Водоизмещение субмарин варьируется от 220 до 720 кубических метров. Они могут погружаться на предельную глубину в 300 метров. Скорость самой быстрой подлодки П-550 достигает 15,5 узла.