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В России начали создавать атомную мини-подлодку

Ferra.ru
15 минут назад
Российское конструкторское бюро «Малахит» приступило к разработке новой многоцелевой малой атомной подлодки «Горгона».
В России начали создавать подлодку "Горгону"
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Мини-субмарины могут применяться в диверсионных операциях, незаметно подходить к противнику. Кроме того, такие подлодки быстрее и дешевле строить и проще транспортировать.
Сообщается, что инженеры «Малахита» уже определились с обликом атомной подводной мини-лодки. К сожалению, подробности о ней пока неизвестны.
Стоит отметить, что КБ «Малахит» ранее уже выпускало малые субмарины. Это были «Пиранья», её модифицированная версия «Пиранья-Т», подлодки П-550 и П-650Э. Водоизмещение субмарин варьируется от 220 до 720 кубических метров. Они могут погружаться на предельную глубину в 300 метров. Скорость самой быстрой подлодки П-550 достигает 15,5 узла.
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