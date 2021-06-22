США разворачивают в Польше ПРО "двойного назначения"

Эксперты ранее отмечали, что после полноценного развертывания системы противоракетной обороны в польском поселке Редзиково американские военные смогут контролировать европейскую часть России. Система слежения Aegis Ashore позволит американцам наблюдать за позициями российских ракет, которые размещены в Татищево, Тейково и Козельске. Эти комплексы несут на себе 134 ядерных боезаряда – «почти половину нашего наземного арсенала».

При этом США приостановили свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив Россию в «существенном нарушении» и дав ей шесть месяцев на возвращение «к полному и проверяемому соблюдению». 2 августа 2019 года США вышли из соглашения. Президент России назвал выход США из договора о РСМД «серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений», и отметил, что в сложившихся условиях необходимы «активные усилия по сокращению дефицита доверия».