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США разворачивают в Польше ПРО "двойного назначения"

Алиса Селезнёва
2 часа назад
Началась установка систем противоракетной обороны Aegis Ashore на базе в Польше. Об этом со ссылкой на американское Агентство противоракетной обороны (MDA) пишет РИА Новости.
США разворачивают в Польше ПРО "двойного назначения"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По данным MDA, система устанавливается в поселке Редзиково.
«Агентство противоракетной обороны (MDA) недавно достигло важнейших этапов установки системы вооружения Aegis на своем объекте в Польше», - говорится в заявлении.
Эксперты ранее отмечали, что после полноценного развертывания системы противоракетной обороны в польском поселке Редзиково американские военные смогут контролировать европейскую часть России. Система слежения Aegis Ashore позволит американцам наблюдать за позициями российских ракет, которые размещены в Татищево, Тейково и Козельске. Эти комплексы несут на себе 134 ядерных боезаряда – «почти половину нашего наземного арсенала».
При этом США приостановили свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив Россию в «существенном нарушении» и дав ей шесть месяцев на возвращение «к полному и проверяемому соблюдению». 2 августа 2019 года США вышли из соглашения. Президент России назвал выход США из договора о РСМД «серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений», и отметил, что в сложившихся условиях необходимы «активные усилия по сокращению дефицита доверия».
Армия,РИА Новости,Польша,Соединенные Штаты,
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