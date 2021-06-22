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Британских военных испугали полеты российских истребителей

Деловая газета "Взгляд"
2 часа назад
Российские истребители провели разведывательные полеты над британским авианосцем HMS Queen Elizabeth, пишет издание The Telegraph.
Британских военных испугали полеты российских МиГ
Фото: ТАССТАСС
Командующий авиагруппой корабля Джеймс Блэкмор сообщил, что военные видели самолеты МиГ и «Сухой» в течение трех дней, а также заметили фрегат и подлодки, передает РИА «Новости».
«Это напоминает игру в кошки-мышки. Мы в первый раз используем истребители F-35 в Средиземном море, и конечно, русские хотят посмотреть на них, на корабли, они хотят понять, как мы действуем», – отметил Блэкмор.
Военные назвали активность российских самолетов «напряженной» и подчеркнули, что будут использовать все возможности «для демонстрации своих намерений в регионе».
Армия,Сухой,МиГ,РИА Новости,
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