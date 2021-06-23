В США потребовали направить Киеву летальные вооружения

Фото: Вадим Ковальов/Ministry of Defense of Ukraine Вадим Ковальов/Ministry of Defense of Ukraine

Конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майкс Маккол призвали администрацию США немедленно предоставить Киеву летальные вооружения в качестве военной помощи. По их мнению, Вашингтон не должен ждать, пока Москва «пересечет еще больше территориальных красных линий» на Украине.

Видео дня

«Эта администрация [Джо Байдена] снова и снова выбирает умиротворение Кремля за счет Украины. Это должно закончиться», — говорится в обращении политиков.

Заявление Роджерса и Маккола появилось на фоне заморозки части военной помощи США для Украины. В этом году американский Конгресс выделил $275 млн на соответствующую поддержку Киева, но изначально планировалось дополнительно направить еще $100 млн. По информации Politico, эти средства должны были пойти на поставки вооружений «поражающего действия», в частности, систем ближней противовоздушной обороны.

Однако в итоге Белый дом отказался от этих планов перед встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Как пояснил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан , эти $100 млн Вашингтон зарезервировал на случай обострения ситуации на российско-украинской границе. По его словам, дополнительный пакет помощи появился из-за якобы высокой концентрации войск России у границ Украины этой весной.

«Когда войска были отведены, так и не войдя на Украину, мы перевели этот пакет в резерв на случай, если он понадобится в будущем. Эти средства имеются, россияне знают, что они есть, и украинцы знают, что они есть», — подчеркивал Салливан.

Вопрос торга

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и экс-кандидат в президенты Украины Юрий Бойко , Киев вряд ли пойдет на обострение в Донбассе, чтобы получить эти деньги, но сама заморозка — красноречивый сигнал для власти.

«Это говорит о том, что им надо стремится к миру, а не идти на обострение. Думаю вряд ли эти средства передадут Киеву, потому что уровень коррупции такой, что бояться просто давать много денег», — пояснил политик.

При этом бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что заморозка средств для Киева — это часть подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. По его мнению, украинский лидер может получить эти $100 млн или даже больше, если выполнит «домашнее задание» США.

«Ему было поставлено домашнее задание, когда Украину посетили (заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория) Нуланд и (глава Госдепа Энтони) Блинкен. Они поставили задачу, что он приедет в США и должен будет рассказать, что делает по борьбе с коррупцией и олигархами.

Один из главных вопросов тут, зачем он без них поменял главу «Нафтогаза» Андрея Коболева», — пояснил экс-депутат.

Отстранение Коболева, по информации портала Axios, стало причиной для переноса приглашения Зеленского в Белый дом, поскольку в США этот шаг расценили как отказ Киева от борьбы с коррупцией. При этом на Украине настаивали, что увольнение главы «Нафтогаза» было вызвано неудовлетворительными показателями компании — в прошлом году ее убыток состав около $684 млн.

Однако, с точки зрения Владимира Олейника, обеспокоенности США по отношению увольнения Коболева связаны с тем, что Вашингтон не хочет, чтобы Зеленский трогал руководителей крупных компаний, которых по факту назначили американцы.

«Также они отдельно выделяют вопрос контроля над судебной системой Украины. Скорее всего, Зеленскому говорят, что он приедет и они обсудят эти $100 млн военной помощи, а может быть и больше.

Это элементарный торг и никакого отношения не имеет к изменению позиции США по Украине, потому что для них это плацдарм против России — они его семь лет укрепляют антироссийской ненавистью.

Эти $100 млн для Америки копейки, так что они просто устроили порку Киеву», — подчеркнул депутат.

Экспертная оценка

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают сам факт заморозки части военной помощи Киеву со стороны США. Так, директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник уверен, что это решение является определенным маркером далеко не идеальных отношений новой американской администрации с командой президента Украины.

«Это станет одной из тем ожидающейся встречи Зеленского и Байдена в июле. Вполне возможно, данные средства могут стать элементом компенсации со стороны США в отношении неучастия Байдена в форуме «Крымской платформы» и элементом давления на Россию. То есть как демонстрация того, что США готовы и дальше использовать украинскую ситуацию для создания кризиса для России», — добавил эксперт.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько же считает, что действия США можно расценивать как осторожный шаг навстречу России, в целом это вписывается в политику кнута и пряника.

«В данном случае заморозка средств играет роль пряника, но для Москвы этого очень мало. Россию в принципе гораздо больше беспокоит концентрация техники и личного состава и в целом военная инфраструктуры НАТО по периметру наших границ», — отметил эксперт.

При этом эксперты отчасти сходятся в том, что теоретически Киев может пойти на обострение в Донбассе, но это не слишком выгодно властям в нынешней ситуации. По версии Руслана Бортника, исключить полностью такой сценарий нельзя, но он все же маловероятный.

«Любое обострение в Донбассе сегодня не поддерживается западными партнерами Украины, они к ним относятся также как в свое время к действиям грузинского руководства в отношении Южной Осетии. В Киеве понимают, что можно как угодно обострять политическую риторику, но любое реальное военное обострение в Донбассе чревато как минимум жертвами, а как максимум военным поражением и дальнейшей изоляцией Украины», — указал эксперт.

В то же время Богдан Безпалько утверждает, что обострение в Донбассе в любом случае не поможет Украине получить $100 млн, если США уже приняли соответствующее решение. По его словам, как-то поменять решение Вашингтона она не сможет.