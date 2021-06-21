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Авиация ЧФ провела лётные учения с выполнением бомбовых ударов

RT на русскомиещё 2
2 часа назад
Самолёты и вертолёты морской авиации Черноморского флота приняли участие в лётно-тактических учениях с выполнением бомбовых ударов.
Авиация ЧФ провела учения с выполнением бомбовых ударов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Для уничтожения береговых целей были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М из состава отдельного морского штурмового авиационного полка», — заявили в пресс-службе ЧФ.
Экипажи нанесли учебные бомбовые удары по позициям условного противника. Цели находились в районе горы Кончекская на межвидовом полигоне Опук в Крыму.
Самолёты и вертолёты отдельного смешанного авиаполка выполнили задачи по поиску и ликвидации подводных лодок условного противника.
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