Авиация ЧФ провела учения с выполнением бомбовых ударов

Самолёты и вертолёты морской авиации Черноморского флота приняли участие в лётно-тактических учениях с выполнением бомбовых ударов.

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«Для уничтожения береговых целей были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М из состава отдельного морского штурмового авиационного полка», — заявили в пресс-службе ЧФ.

Экипажи нанесли учебные бомбовые удары по позициям условного противника. Цели находились в районе горы Кончекская на межвидовом полигоне Опук в Крыму.