На Украине испугались нападения Белоруссии

Бывший замсекретаря Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) генерал ВСУ Сергей Кривонос призвал создать войска территориальной обороны на случай нападения со стороны Белоруссии пишет журнал "Украинский тиждень".

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Нацгвардия не в состоянии защитить инфраструктуру страны, поэтому для выполнения этой функции нужно создать войска территориальной обороны.

При этом такие войска нужно формировать не из регулярных войск, считает Кривонос. Он объяснил, что сейчас ВСУ истощены длительным противостоянием с Россией, что не позволяет забирать из них людей.

"Есть белорусско-украинская граница — 1086 километров, о которой мы четко понимаем, что это граница с союзниками России в борьбе против нас. Через эту границу из Белоруссии на территорию Украины могут быть выведены до 200 групп спецназовцев. Кто им будет противостоять, пока армия на войне?" — задался вопросом генерал.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что эскалация конфликта с Россией возможна в любой момент до конца сентября, поскольку до этого периода Россия и Белоруссия планируют провести военные учения "Запад-2021".