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На Украине испугались нападения Белоруссии из-за истощения ВСУ

Ювелина Бернст
1 час назад
Бывший замсекретаря Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) генерал ВСУ Сергей Кривонос призвал создать войска территориальной обороны на случай нападения со стороны Белоруссии, пишет журнал "Украинский тиждень".
На Украине испугались нападения Белоруссии
Фото: ВидеокадрВидеокадр
Нацгвардия не в состоянии защитить инфраструктуру страны, поэтому для выполнения этой функции нужно создать войска территориальной обороны.
При этом такие войска нужно формировать не из регулярных войск, считает Кривонос. Он объяснил, что сейчас ВСУ истощены длительным противостоянием с Россией, что не позволяет забирать из них людей.
"Есть белорусско-украинская граница — 1086 километров, о которой мы четко понимаем, что это граница с союзниками России в борьбе против нас. Через эту границу из Белоруссии на территорию Украины могут быть выведены до 200 групп спецназовцев. Кто им будет противостоять, пока армия на войне?" — задался вопросом генерал.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что эскалация конфликта с Россией возможна в любой момент до конца сентября, поскольку до этого периода Россия и Белоруссия планируют провести военные учения "Запад-2021".
В декабре 2020 года Зеленский уволил Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО после того, как он публично высказался против мобилизации мужчин и женщин для ведения "тотальной войны с Россией". Тогда генерал заявил, что эта мера приведет к повальному дезертирству.
Армия,Владимир Зеленский,Беларусь,Украина,
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