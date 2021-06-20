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«Байден слаб»: Американцев возмутила заморозка военной помощи Украине

Майк Габриелян
4 часа назад
Американские читатели экспрессивно прокомментировали сообщения СМИ о том, что Белый дом заморозил планы военной помощи Украине. Многие возмутились действиями президента Джо Байдена, передаёт РИА Новости.
«Байден слаб»: Американцев возмутила заморозка военной помощи Украине
Фото: AP PhotoAP Photo
Агентство приводит ряд комментариев, оставленных американцами на сайте Fox News.
«Джо Байден совершенно не разбирается во внешней политике», - написал один из пользователей.
По его словам, министр обороны, работавший с Джо Байденом, признал, что «Старик Джо» сорок лет ошибался «практически во всех важнейших вопросах внешней политики и национальной безопасности».
«Вашингтон впал в бешенство, когда Трамп сделал всего один телефонный звонок. А Старик Джо может прийти, перекрыть кран — и никаких возмущений!» - написал другой пользователь.
Он предположил, что «кому-то очень хорошо платят».
Есть и комментаторы, выступающие за прекращение военной помощи США иностранным режимам. Однако у них также имеются сомнения в причинах решения Байдена.
«Я ничего не имею против заморозки военной помощи, потому что нам необходимо перестать разбрасываться деньгами налогоплательщиков. Но я подозреваю, что это было сделано по совершенно неправильным причинам», — написал еще один комментатор.
Пользователи также отметили непоследовательность и слабость Байдена.
«Байден сначала оскорбляет Путина, а потом уступает ему по всем вопросам, которые потенциально могут привести к конфронтации», - подытожил один из американцев.
По его мнению, теперь «весь мир знает, насколько Байден слаб».
Армия,Джозеф Байден,РИА Новости,Украина,
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