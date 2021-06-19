Пентагон забил тревогу из-за российских подлодок

Российские подводные лодки проекта «Ясень» привлекли к себе внимание американских военных и вызвали тревогу в Пентагоне . Эти опасения вполне оправданы, заявил изданию «Народные новости» военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин

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Возглавляющий Северное командование США генерал Глен Ванхерк выступил с докладом в сенате, отметив, что подлодки проекта «Ясень» находятся на одном уровне с американскими и в перспективе будут представлять серьезную угрозу у западных и восточных берегов.

По словам Василия Дандыкина, подводный флот США - самый многочисленный в мире, однако американские военные бьют тревогу, поскольку осознают свое отставание от России.

«Уже в этом десятилетии наши океанские флоты: Северный и Тихоокеанский получат по соединению «Ясеней-М». Можно понять тревогу США с партнерами по НАТО. Ведь именно наши субмарины станут главными противниками не только авианосцев, но и будущих подводных ударных ракетных атомоходов четвертого поколения, первый из которых американцы только собираются закладывать», - пояснил он.

Он подчеркнул, что «Ясени-М» также относятся к многоцелевым атомоходам четвертого поколения, они могут использовать «Цирконы», « Ониксы», а по береговым целям работать уже ставшими знаменитыми «Калибрами».