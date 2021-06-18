Су-34 провели учения под Воронежем

Десять истребителей-бомбардировщиков Су-34 и более 200 человек летного и инженерно-технического состава приняли участие в тактических учения в Воронежской области . Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу служба Западного военного округа.

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Маневры проводились истребительным авиационным полком Ленинградской армии ВВС и ПВО.

"По плану учения экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 выполнили элементы воздушного боя, такие как нанесение ракетно-бомбовых штурмовых ударов по объектам, имитирующим командные пункты, скопления живой силы и техники "противника", - сообщили в пресс-службе.

В качестве средств поражения бомбардировщики применили ракеты С-13 класса "воздух-поверхность", управляемые ракеты ближнего маневренного боя Р-73, а также 30-мм авиационные пушки ГШ-30-1.

Также в ходе учений было отработано подавление средств ПВО условного противника с помощью бортового радиоэлектронного комплекса "Хибины".

Ранее Российские корабли Тихоокеанского флота совместно с авиацией отработали задачи по отражению воздушной атаки в Тихом океане.