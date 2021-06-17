Турция обеспечит безопасность аэропорта Кабула

Ранее союзники в Европе попросили США отложить вывод войск из Афганистана, чтобы было больше времени и поддержки для ухода из страны. В 2020 году США и радикальное афганское движение "Талибан"
(организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами. Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.