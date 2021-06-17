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На Украине показали дрон, «уничтожающий» российское вооружение

News.ruиещё 3
2 часа назад
Концепт ударного стелс-беспилотника ACE ONE показали на Украине. Кадры, на которых он ракетами «уничтожает» дрон, похожий на российский (БПЛА) «Орион», и боевой танк Т-90, опубликованы на YouTube, сообщает Defense Express.
Издание отмечает, что разработчики уверяют в способности беспилотника нести и использовать высокоточное управляемое вооружение против наземных и воздушных целей. Сверхбыстрый ACE ONE сможет переносить оружие весом до тонны.
Также подчёркивается, что над проектом трудятся более 20 украинских учёных и специалистов в области авиакосмической отрасли.
Ранее стало известно, что учения войск противовоздушной обороны ВСУ прошли в Херсонской области Украины. Как сообщает «Военное обозрение», расчёты зенитных комплексов в качестве тренировочных мишеней использовали произведённые в СССР беспилотники Ту-143 «Рейс». Местом проведения учений стал полигон Ягорлик в Херсонской области.
Армия,Видео,Украина,
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