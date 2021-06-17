Концепт ударного стелс-беспилотника ACE ONE показали на Украине . Кадры, на которых он ракетами «уничтожает» дрон, похожий на российский (БПЛА) «Орион», и боевой танк Т-90, опубликованы на YouTube, сообщает Defense Express.

Издание отмечает, что разработчики уверяют в способности беспилотника нести и использовать высокоточное управляемое вооружение против наземных и воздушных целей. Сверхбыстрый ACE ONE сможет переносить оружие весом до тонны.

Также подчёркивается, что над проектом трудятся более 20 украинских учёных и специалистов в области авиакосмической отрасли.