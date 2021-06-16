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Зеленский признал слабость флота Украины

Газета.Ruиещё 10
48 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время своего последнего телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом переговорил с ним о ситуации в Черном и Азовском морях и признал неспособность украинского флота обеспечить национальную безопасность государства. Об этом глава государства сказал в интервью агентствам France-Presse, Reuters и Associated Press, текст которого опубликован на его официальном сайте.
Зеленский признал слабость флота Украины
Фото: ReutersReuters
Политик отметил, что рассчитывает получить от Соединенных Штатов качественную техническую помощь и средства, необходимые для обновления Военно-морских сил украинского государства.
При этом он отметил, что неоднократно говорил украинским военным, какие проблемы есть у флота.
«Наш флот слаб. Считаю, что он должен быть мощный. И для этого есть несколько важных идей», — сказал Зеленский.
По его словам, одной из таких идей может стать наращивание поддержки от Великобритании и стран Черноморского побережья. Вторым моментом он обозначил двусторонний оборонительный договор с США, хоть в этом вопросе пока и нет никакой конкретики.
Ранее Зеленский заявил, что если страны Запада перестанут помогать его стране в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, Киеву придется создать «самую мощную армию в Европе», чтобы решить эту проблему без помощи третьих стран.
Армия,В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,France-Presse,Reuters,Associated Press,Украина,
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