НАТО проведет саммит 2023 года в Литве

«Мы ждем возможности встретиться в Испании в 2022 году, а в следующем году встреча состоится в Литве», — говорится в документе.
Помимо этого, президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил журналистам в Брюсселе эту информацию.
Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что остался доволен тем, как на саммите НАТО в Брюсселе много говорили о «российской угрозе». Он считает, что это касается его страны непосредственно.
Дуда подчеркнул, что тема звучала почти в каждом выступлении, начиная с речи президента США Джо Байдена. Так называемую угрозу со стороны России он считает очень актуальной в Восточной Европе и «одним из самых больших геополитических вызовов».