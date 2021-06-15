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Саммит НАТО в 2023 году пройдет в Литве

Газета.Ru
1 час назад
В 2023 году саммит НАТО пройдет в Литве. Это следует из сообщения Брюссельского саммита, сообщает сайт 360tv.ru.
НАТО проведет саммит 2023 года в Литве
Фото: ReutersReuters
«Мы ждем возможности встретиться в Испании в 2022 году, а в следующем году встреча состоится в Литве», — говорится в документе.
Помимо этого, президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил журналистам в Брюсселе эту информацию.
Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что остался доволен тем, как на саммите НАТО в Брюсселе много говорили о «российской угрозе». Он считает, что это касается его страны непосредственно.
Дуда подчеркнул, что тема звучала почти в каждом выступлении, начиная с речи президента США Джо Байдена. Так называемую угрозу со стороны России он считает очень актуальной в Восточной Европе и «одним из самых больших геополитических вызовов».
Армия,В мире,Джозеф Байден,Анджей Дуда,НАТО,Литва,Испания,
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