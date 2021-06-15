НАТО сплачивает ряды против Пекина и Москвы

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Они решили сформировать единый фронт против заявленных амбиций Китая в Европе и «растущей угрозы» наращивания военной мощи России. Декларация, принятая 14 июня лидерами 30 стран — членов Организации Североатлантического договора, отражает озабоченность союзников относительно России, Китая, новых угроз в космосе и киберпространстве, терроризма, подъема авторитарных режимов.

Россия остается проблемой номер один для Североатлантического альянса, что подтверждается выводом, принятым на 28-м саммите НАТО: «Растущее военное усиление России, ее более напористая позиция, ее новый инновационный военный потенциал и ее провокационная деятельность, особенно вблизи границ НАТО, <...> представляют собой растущую угрозу безопасности евроатлантического региона. И способствуют нестабильности в этом регионе».

«Ядерная стратегия России и ее комплексная программа модернизации, диверсификации и расширения ее систем ядерного оружия, включая увеличение количества ее нестратегических ядерных вооружений и их усовершенствование, продолжают вносить большой вклад в усиление агрессивности стратегического запугивания», — также подчеркивается в декларации.

Союзники также осуждают «активизацию гибридной деятельности», в частности «попытки вмешательства в выборы и демократические процессы в странах Североатлантического союза», «широкомасштабные кампании дезинформации» и «акты киберугроз, нацеленных и нарушающих функционирование инфраструктуры в странах НАТО».

«Пока Россия не продемонстрирует, что она уважает международное право и свои международные обязательства и ответственность, возврата к нормальной жизни не может быть», — предупредили союзники.

Но «мы остаемся открытыми для периодического и содержательного диалога», заверили они.