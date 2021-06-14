"Нынешний саммит призван восстановить взаимопонимание в евроатлантическом пространстве. Он позволит отремонтировать альянс и доверие его участников друг к другу, которое вновь возросло после прихода в Белый дом администрации демократов [Джо] Байдена, - подчеркнул он. - Эту встречу невозможно рассматривать в отрыве от саммита Группы семи (G7) в Великобритании (11-13 июня) и саммита ЕС-США в Брюсселе (15 июня), где решается тот же ключевой вопрос".

Собеседник агентства напомнил, что в период президентства Трампа "сотрудничество в рамках НАТО, активная военная и политическая работа альянса ни на секунду не прерывались, но жесткие критические заявления бывшего президента, в том числе произнесенные на саммите [в Брюсселе] в 2018 году, сказывались на моральном состоянии организации". "На нынешнем саммите никто не ждет ничего подобного, он должен стать истинной демонстрацией единства Европы и Америки", - отметил дипломат.

На саммите в Брюсселе в 2018 году президент США Дональд Трамп ошеломил своих европейских партнеров, заявив прямо на пленарном заседании, что европейские страны должны выделять на оборону не 2%, а 4% ВВП (при том, что на тот момент, лишь пять стран НАТО довели свои оборонные расходы до 2%), и лишь тогда распределение расходов в рамках альянса "станет честным". На второй день того же саммита Трамп фактически выгнал из зала заседаний лидеров стран - партнеров альянса, в том числе Украины и Грузии, заявив, что не начнет сессию о партнерстве НАТО, пока не будет решен главный вопрос - о военных расходах. Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель американский президент объявил, что Америка не может тратить колоссальные деньги на оборону Германии, пока немцы покупают русский газ и строят "Серверный поток - 2".

Хотя в итоге на саммите 2018 года было принято общее заявление, в котором говорилось о "нерушимой связи между Америкой и Европой", осадок от него в Брюсселе остался крайне неприятный. Впоследствии обвинения Трампа в адрес Германии не остались пустым звуком - наряду с санкциями против "Северного потока - 2" прежняя администрация США приняла решение о выводе из Германии части расквартированных там американских военных.

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