В Киеве к похоронам эсэсовца привлекли президентский полк

Васкул добровольно вступил в дивизию СС «Галичина» в 1943 году. После контузии попал в советский плен, но сумел сбежать. В 1947 году был пойман и приговорен к 25 годам лагерей. Согласно решению Президиума Верховного Совета СССР освободился в июне 1956 года.