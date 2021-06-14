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Ядерные державы увеличили количество ядерных боеголовок на боевом дежурстве

Lenta.ruиещё 1
33 минуты назад
Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества ядерных боеголовок, в 2020 году развернули больше единиц таких вооружений в составе оперативных сил. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), передает ТАСС.
Ядерные державы увеличили число боеголовок на дежурстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Аналитики подсчитали, что на начало 2021 года девять ядерных государств — Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея — располагали 13 080 единицами ядерного оружия, в то время как в начале 2020 их арсенал насчитывал 13 400 единиц. Однако в составе их оперативных частей с 2020 по 2021 количество боеголовок возросло с 3 720 до 3 825 единиц.
Россия и США за год добавили к своему оперативному развертыванию примерно по 50 боеголовок. При этом Россия нарастила свой ядерный арсенал приблизительно на 180 боеголовок за счет межконтинентальных баллистических ракет с разделяющимися боеголовками, а также баллистических ракет морского базирования.
Армия,Оружие,ИТАР-ТАСС,
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