Ядерные державы увеличили число боеголовок на дежурстве

Аналитики подсчитали, что на начало 2021 года девять ядерных государств — Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея — располагали 13 080 единицами ядерного оружия, в то время как в начале 2020 их арсенал насчитывал 13 400 единиц. Однако в составе их оперативных частей с 2020 по 2021 количество боеголовок возросло с 3 720 до 3 825 единиц.