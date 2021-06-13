НАТО может отказаться размещать в Европе ядерные ракеты

Как рассказали изданию два неназванных чиновника (американский и европейский), союзники по НАТО официально готовятся выступить против развёртывания Альянсом ядерных ракет наземного базирования на территории Европы. По словам источников, данный пункт содержится в черновом варианте коммюнике, которое предполагается опубликовать по итогам саммита НАТО в Брюсселе 14 июня.