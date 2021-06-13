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НАТО может отказаться размещать в Европе ядерные ракеты

News.ruиещё 2
1 час назад
Против развёртывания НАТО в Европе ядерных ракет наземного базирования могут выступить в преддверии саммита РФСША члены Альянса. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на информированные источники.
НАТО может отказаться размещать в Европе ядерные ракеты
Фото:  imago stock&people/Global Look Press imago stock&people/Global Look Press
Как рассказали изданию два неназванных чиновника (американский и европейский), союзники по НАТО официально готовятся выступить против развёртывания Альянсом ядерных ракет наземного базирования на территории Европы. По словам источников, данный пункт содержится в черновом варианте коммюнике, которое предполагается опубликовать по итогам саммита НАТО в Брюсселе 14 июня.
Defense News отмечает, что подобная мера рассматривается в качестве способа снижения напряжённости в отношениях с Москвой и подготовки почвы для диалога по вопросам контроля над вооружениями перед саммитом РФ — США, намеченного на 16 июня.
Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности перестал действовать в августе 2019 года. Позже Владимир Путин заявил, что Москва добровольно готова не разворачивать на европейской части страны ракеты 9М729, если последуют встречные шаги со стороны НАТО.
Ранее экс-замглавы Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал Игорь Романенко попросил руководство страны разработать крылатые ракеты, способные долететь хотя бы до российского Урала и нанести удар. Военный отметил, что не надо полагаться только на поддержку Запада и НАТО, а создавать собственное высокоточное оружие.
Армия,В мире,Игорь Романенко,Владимир Путин,Генштаб,НАТО,Россия,Соединенные Штаты,
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