"Катастрофические последствия" войны России с НАТО увидел генерал

По мнению Кизюна, победить в войне с Россией только с помощью готовых на данный момент частей для НАТО нереально. Альянсу неизбежно придется развертывать группировки стратегического масштаба. То есть переводить войска в режим функционирования в условиях военного времени, активировать развертывание стратегических резервов и проводить прочие связанные с этим мероприятия.

Видя явную подготовку к нападению на Россию со стороны НАТО, вооруженные силы страны могут, не дожидаясь его, нанести устрашающие демонстративные ядерные удары. Для начала по пустынным акваториям морей и океанов, чтобы продемонстрировать свою готовность к ответу на нападение. Ну а если даже такие «намеки» пропадут впустую, то российская армия вполне может нанести упреждающий ядерный удар и по войскам готовящегося к нападению противника, считает генерал Кизюн.