В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Российский генерал описал катастрофический сценарий войны РФ и НАТО

Елена Прошина
2 часа назад
Бывший начальник штаба Ленинградского военного округа генерал-полковник Сергей Кизюн считает, что возможное военное столкновение между США или НАТО с Россией при любом сценарии развития событий перерастет в длительную мировую войну между коалициями государств. Об этом пишет gazeta.ru.
"Катастрофические последствия" войны России с НАТО увидел генерал
Фото: ReutersReuters
«Ввиду значительного превосходства Североатлантического альянса в обычных вооружениях период боевых действий с применением только конвенциональных средств поражения будет достаточно коротким, а затем стороны перейдут к обмену ядерными ударами. В случае ядерной войны между НАТО и РФ, катастрофические последствия применения оружия массового поражения будут не только для воюющих государств, но и всех других стран европейского континента», — считает генерал.
По мнению Кизюна, победить в войне с Россией только с помощью готовых на данный момент частей для НАТО нереально. Альянсу неизбежно придется развертывать группировки стратегического масштаба. То есть переводить войска в режим функционирования в условиях военного времени, активировать развертывание стратегических резервов и проводить прочие связанные с этим мероприятия.
Начало оперативного развертывания войск противником не останется незамеченным разведкой Минобороны России и наверняка будет изучено детально, уверен Кизюн.
Видя явную подготовку к нападению на Россию со стороны НАТО, вооруженные силы страны могут, не дожидаясь его, нанести устрашающие демонстративные ядерные удары. Для начала по пустынным акваториям морей и океанов, чтобы продемонстрировать свою готовность к ответу на нападение. Ну а если даже такие «намеки» пропадут впустую, то российская армия вполне может нанести упреждающий ядерный удар и по войскам готовящегося к нападению противника, считает генерал Кизюн.
Армия,Сергей Кизюн,Министерство обороны,НАТО,Газета.Ru,Россия,Соединенные Штаты,
143
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители