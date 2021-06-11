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В Сирии боевики стягивают силы к населенным пунктам

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
В Сирии незаконные вооруженные объединения перебрасывают боевиков и бронетехнику к населенным пунктам Саан и Мадждалия, которые находятся в провинции Идлиб. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить, пишет ТАСС.
В Сирии боевики стягивают силы к населенным пунктам
Фото: Giannis Papanikos/APGiannis Papanikos/AP
«Незаконные вооруженные формирования в южной части Идлибской зоны деэскалации осуществляют переброску отрядов боевиков и бронетехники в район населенных пунктов Саан и Мадждалия провинции Идлиб», — сказал Кулить.
Также отмечается, что увеличилось число обстрелов, которые производят боевики террористических группировок.
Ранее бронеавтомобиль с российскими военными подорвался в сирийской провинции Хасеке, один человек погиб, еще трое пострадали. Инцидент произошел при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции, автомобиль подорвался на неустановленном взрывном устройстве.
Армия,Идлиб,Сирийская Арабская Республика,
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