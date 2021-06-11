В Сирии боевики стягивают силы к населенным пунктам

Также отмечается, что увеличилось число обстрелов, которые производят боевики террористических группировок.

Ранее бронеавтомобиль с российскими военными подорвался в сирийской провинции Хасеке, один человек погиб, еще трое пострадали. Инцидент произошел при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции, автомобиль подорвался на неустановленном взрывном устройстве.