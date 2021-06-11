Армия и флот чаще всего вызывает гордость россиян

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«Поводом для гордости в современной России чаще всего выступают армия и флот (24%), народ (9%), внешняя политика (9%)», – следует из опроса ВЦИОМ, приуроченного ко Дню России.

Чувство гордости у россиян также вызывают президент – за него проголосовало 6% опрошенных, красота природы страны и достижения отечественных спортсменов – такой вариант выбрало 4% респондентов.

Никогда не бывавшим в нашей стране иностранцам более трети опрошенных (39%) рекомендуют посетить Санкт-Петербург. Кроме этого города, респонденты советуют побывать в Москве (29%), на Байкале (22%), в Алтайском крае (16%) и в Крыму (14%).