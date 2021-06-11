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ВЦИОМ: Армия и флот чаще всего являются поводом для гордости россиян

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
17 минут назад
Армия, флот, народ и внешняя политика чаще всего являются поводом для гордости в России, аналогичные чувства также вызывают президент и красота природы страны, об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Армия и флот чаще всего вызывает гордость россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Поводом для гордости в современной России чаще всего выступают армия и флот (24%), народ (9%), внешняя политика (9%)», – следует из опроса ВЦИОМ, приуроченного ко Дню России.
Чувство гордости у россиян также вызывают президент – за него проголосовало 6% опрошенных, красота природы страны и достижения отечественных спортсменов – такой вариант выбрало 4% респондентов.
Никогда не бывавшим в нашей стране иностранцам более трети опрошенных (39%) рекомендуют посетить Санкт-Петербург. Кроме этого города, респонденты советуют побывать в Москве (29%), на Байкале (22%), в Алтайском крае (16%) и в Крыму (14%).
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 8 июня 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод проведения – телефонное интервью со случайной выборкой номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Армия,ВЦИОМ,Россия,
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