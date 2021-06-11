В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Россия вооружится всего двумя Су-57 вместо четырех

Lenta.ru
1 час назад
Воздушно-космические силы (ВКС) России в 2021 году получат два истребителя пятого поколения Су-57, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в авиастроительной отрасли.
ВКС России в 2021 году получат два истребителя пятого поколения вместо четырех
Фото: Андрей Катаев / РИА НовостиАндрей Катаев / РИА Новости
«До конца 2021 года Вооруженным силам Российской Федерации будут переданы второй и третий серийные самолеты пятого поколения Су-57», — сказал собеседник.
По его словам, «как и первый серийный истребитель, машины поступят на испытания в Государственный летно-испытательный центр (ГЛИЦ) в Ахтубинске». Источник добавил, что изначально в 2021 году планировалось передать Минобороны четыре Су-57.
В июне ветеран Корпуса морской пехоты США Алекс Холлингс (Alex Hollings) в блоге Sandboxx назвал Су-57 худшим в мире истребителем пятого поколения.
В декабре 2020 года ВКС России получили первый серийный Су-57.
В декабре 2019 года разбился Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем пятого поколения, принятым на вооружение ВКС России.
К 2028 году ВКС России должны получить 76 единиц Су-57.
Армия,Войска,Оружие,Министерство обороны,РИА Новости,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители