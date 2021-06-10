Макрон объявил о прекращении военной операции в Мали

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Как объяснил президент, прекращение операции «Бархан» будет проходить путем закрытия баз французской армии, вместо которой продолжать борьбу с джихадистами будут силы спецназа.

Также Эммануэль Макрон поставил условие, при котором возможно возобновление военных операций с малийскими силами, — это обязательство властей страны не вести диалог с джихадистами.