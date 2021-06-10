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Макрон объявил о прекращении военной операции в Мали

ИА Regnum
2 часа назад
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о прекращении военной операции «Бархан» в Мали. Об этом 10 июня сообщает Agence France-Presse.
Макрон объявил о прекращении военной операции в Мали
Фото: EPAEPA
Как объяснил президент, прекращение операции «Бархан» будет проходить путем закрытия баз французской армии, вместо которой продолжать борьбу с джихадистами будут силы спецназа.
Также Эммануэль Макрон поставил условие, при котором возможно возобновление военных операций с малийскими силами, — это обязательство властей страны не вести диалог с джихадистами.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня, министерство обороны Франции объявило, что страна приостановила военное сотрудничество с Мали.
Армия,Эммануэль Макрон,France-Presse,Мали,Франция,
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