Макрон объявил о прекращении военной операции в Мали

Президент Франции Эммануэль Макрон
объявил о прекращении военной операции «Бархан» в Мали
. Об этом 10 июня сообщает Agence France-Presse.
Как объяснил президент, прекращение операции «Бархан» будет проходить путем закрытия баз французской армии, вместо которой продолжать борьбу с джихадистами будут силы спецназа.
Также Эммануэль Макрон поставил условие, при котором возможно возобновление военных операций с малийскими силами, — это обязательство властей страны не вести диалог с джихадистами.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня, министерство обороны Франции объявило, что страна приостановила военное сотрудничество с Мали.