Скандал с базой ВМФ: Судан ищет способ вежливо отказать России

Хартум медлит называть реальную причину пересмотра сделки с Москвой

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Переходные власти Судана уверяют, что решение пересмотреть сделку с Россией о создании пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ РФ на берегу Красного моря является рутинным процессом. Оно не связано с мерами воздействия со стороны США , подчеркнул глава Суверенного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан. Однако характер действий Хартума и циркулирующие в арабских СМИ данные о его желании скорректировать условия сделки дают понять, что Кремлю не хотят отдавать стратегическую локацию в Порт-Судане просто так.

Своё заявление Абдель Фаттах аль-Бурхан сделал в эфире местного телевидения. Он отказался считать сделку о ПМТО в Порт-Судане аннулированной. По его словам, контракт будет просто направлен на рассмотрение компетентных органов.

Первым о том, что Хартум инициировал перепроверку договорённостей, сообщил 1 июня начальник Генштаба ВС страны генерал-лейтенант Мухаммед Усман аль-Хусейн. Он уточнил, что это необходимо ради учёта интересов Судана и той выгоды, которую он может извлечь. Военачальник обратил внимание на то, что контракт о создании ПМТО в Порт-Судане был подписан ещё при прежней власти — режиме Омара Башира — и не был ратифицирован законодателями должным образом.

Пока мы юридически не связаны обязательствами, у нас есть возможность для внесения поправок и изменений в соглашение о военном сотрудничестве с Россией в Красном море с учётом наших интересов, — сказал генерал.

Хартум делает акцент на том, что соглашение будет выполнено, если оно будет учитывать обоюдную выгоду, не нанося при этом вреда африканскому государству.

Высказывания аль-Хусейна тут же спровоцировали шквал предположений по поводу того, что ВМФ РФ выгоняют с берега Красного моря. Российский официоз поспешил уверить, что речь об отмене контракта не идёт.

Скорректированная сделка

В середине мая, как сообщалось, Судан посетила российская военная делегация высокого уровня. Её возглавил замглавы оборонного ведомства Александр Фомин . Арабские СМИ со ссылкой на инсайдеров передавали, что в ходе переговоров российские официальные лица проявили настойчивость в том, чтобы сохранить изначальные условия «морской» сделки. Однако их ждало разочарование. Издание The Arab Weekly сообщало, что Хартум предложил Москве качественно другую сделку, которая допускает только ограниченное военное присутствие ВМФ РФ в Порт-Судане — без тяжёлой боевой техники или ракетных батарей.

Российская активность в ПМТО ограничивалась бы, по этим условиям, техническим обслуживанием и логистической поддержкой, что в разы бы снизило «опасность» объекта и нейтрализовало бы существующие на Западе опасения, что он рано или поздно превратится в военно-морскую базу.

Суданские собеседники The Arab Weekly отмечают, что переходные органы власти в Хартуме в последние месяцы «пытались найти решение, которое позволяло бы сочетать продолжающееся сотрудничество с Москвой с беспрерывной поддержкой Запада». Суданская сторона, как отмечает издание, не хотела «закрывать все двери перед Россией, потому что с ней существуют развитые военные отношения», однако в то же время стремилась учесть сигналы, исходящие от США: российский военный объект на Красном море обеспокоил не только целый ряд региональных игроков, но и американских стратегов.

Дотянуть до разрыва

В телеэфире аль-Бурхан отверг версию о том, что «переэкзаменовка» российского присутствия в Порт-Судане связана с американским давлением. Однако трудно не заметить, как суданская сторона в настоящее время пытается делать акцент на своей открытости тому, что говорят США. Более того, часть переходного руководства страны, которое пришло к власти после свержения Башира, имеет прозападную ориентацию. Как считается, безоговорочно тяготеет к Вашингтону гражданское крыло правящих структур. Оно вряд ли будет готово жертвовать качеством отношений с США ради сделки с Россией.

В разговоре c NEWS.ru эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семёнов подтвердил, что процесс повторного изучения контракта о военном сотрудничестве с РФ имеет политические мотивы.

Кирилл Семёнов, эксперт Российского совета по международным делам и колумнист Al-Monitor

Скорее всего, если бы не было давления США, этот вопрос давно бы разрешился. Суданская сторона, конечно, при этом пытается сохранить лицо и всё обставить так, будто она следует каким-то необходимым формальностям. Естественно, что суданцы не признают, что это из-за американского давления.