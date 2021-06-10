Первая в истории встреча российского истребителя с F-35 попала на видео

На кадрах видеозаписи видно стремительное приближение "сушки". После чего итальянский пилот на F-35A начинает маневрировать. Некоторое время истребители летят парой на расстоянии нескольких метров друг от друга. После обмена любезностями российский самолет начинает заходить в хвост F-35A, который вынужден набирать скорость.

В свою очередь Су-30СМ, как отмечает издание, обладает большей тягой и скоростью, а также имеет гораздо более высокие летные характеристики. Российский самолет также несет более дальнобойные ракеты и лучше подготовлен к воздушному бою. Двухместная конфигурация Су-30 позволяет разместить в кабине оператора системы вооружения, что может быть значительным преимуществом, особенно при одновременном поражении целей как на суше, так и в воздухе