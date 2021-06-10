В центральной части Тихого океана начались оперативные учения разнородных сил флота. Маневры проводятся в соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота на 2021 год, сообщает пресс-служба ТОФ.

Также в учениях задействовано около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142М3, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолеты ВКС России.