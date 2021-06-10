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Военная база около аэропорта Багдада подверглась ракетному обстрелу

News.ruиещё 1
49 минут назад
Ракетному обстрелу подверглась военная база Victory, расположенная близ аэропорта в столице Ирака Багдаде. Об этом сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности страны.
Военная база в Багдаде подверглась ракетному обстрелу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По данным телеканала, база подверглась атаке ракеты «Катюша», на территории базы были слышны сирены.
Незадолго до этого обстрелу также подверглась авиабаза Балад в провинции Салах-эд-Дин. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что ракетному обстрелу подверглись окрестности международного аэропорта Багдада. Несколько ракет упали в районе международного аэропорта. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
Армия,Войска,Ирак,
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