Военная база в Багдаде подверглась ракетному обстрелу

Ракетному обстрелу подверглась военная база Victory, расположенная близ аэропорта в столице Ирака Багдаде. Об этом сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности страны.

По данным телеканала, база подверглась атаке ракеты «Катюша», на территории базы были слышны сирены.

Незадолго до этого обстрелу также подверглась авиабаза Балад в провинции Салах-эд-Дин. В результате инцидента никто не пострадал.