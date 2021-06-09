В Новороссийск прибыли сербские военные

Сербские военные прибыли для участия в совместном российско-белорусско-сербском тактическом учении «Славянское братство-2021».

Как сообщало ИА REGNUM, активная фаза совместных военных учений пройдет с 16 по 18 июня на полигоне Раевский под Новороссийском.