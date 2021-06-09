Грызлов: Донбасс не нужен Украине

«Исходя из переговорной стратегии и тактики Киева, очевидно, что по внутри- и внешнеполитическим соображениям, а также по экономическим причинам Донбасс не нужен Украине, а истинные намерения украинских властей – это отторжение Донбасса и заморозка конфликта», – передает его слова ТАСС.
«По сообщениям представителей Донецка и Луганска, за последние дни обстрелов со стороны Украины практически не было, соответственно, не открывался и ответный огонь. Очевидно, что украинские обстрелы носят не стихийный, а вполне управляемый характер, и обострения на линии соприкосновения возникают с учетом политических процессов на Украине и вокруг нее», — констатировал полпред.