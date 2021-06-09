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Грызлов назвал истинные цели Киева в Донбассе

Деловая газета "Взгляд"
48 минут назад
Отторжение Донбасса и заморозка конфликта являются истинными целями Киева, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам очередного заседания.
Грызлов: Донбасс не нужен Украине
Фото: ТАССТАСС
«Исходя из переговорной стратегии и тактики Киева, очевидно, что по внутри- и внешнеполитическим соображениям, а также по экономическим причинам Донбасс не нужен Украине, а истинные намерения украинских властей – это отторжение Донбасса и заморозка конфликта», – передает его слова ТАСС.
По словам Грызлова, обстрелы Донбасса ВСУ носят не стихийный, а «вполне управляемый характер».
«По сообщениям представителей Донецка и Луганска, за последние дни обстрелов со стороны Украины практически не было, соответственно, не открывался и ответный огонь. Очевидно, что украинские обстрелы носят не стихийный, а вполне управляемый характер, и обострения на линии соприкосновения возникают с учетом политических процессов на Украине и вокруг нее», — констатировал полпред.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президент Владимир Зеленский собирается развязать большую войну в Донбассе.
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