О том, что проект по приведению к современным требованиям военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны стартовал, министр обороны сообщил в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

«Нам нужно приводить в порядок наши военкоматы», - заявил он, когда встретился с губернатором области Игорем Руденей.

Кроме того, глава оборонного ведомства заявил о схожести военкоматов в армии с гардеробом в театре. В этой связи предлагается привести в должный вид военкоматы, «чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию».

Вместе с тем он узнал у губернатора, хватит ли ему года на то, чтобы реализовать задуманное.

По словам губернатора, это удастся сделать в более сжатые сроки.

«Игорь Михайлович, металла в голосе не слышу», - с улыбкой сказал Шойгу.