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"Металла в голосе не слышу": Шойгу объявил о реформе военкоматов по стране

Мария Иванова
31 минуту назад
Министр обороны Сергей Шойгу решил навести порядок во всех военкоматах России. Об этом сообщает «Царьград».
О том, что проект по приведению к современным требованиям военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны стартовал, министр обороны сообщил в ходе рабочей поездки в Тверскую область.
«Нам нужно приводить в порядок наши военкоматы», - заявил он, когда встретился с губернатором области Игорем Руденей.
Кроме того, глава оборонного ведомства заявил о схожести военкоматов в армии с гардеробом в театре. В этой связи предлагается привести в должный вид военкоматы, «чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию».
Вместе с тем он узнал у губернатора, хватит ли ему года на то, чтобы реализовать задуманное.
По словам губернатора, это удастся сделать в более сжатые сроки.
«Игорь Михайлович, металла в голосе не слышу», - с улыбкой сказал Шойгу.
Накануне Сергей Шойгу внезапно явился с проверкой в один из военкоматов Москвы. Видео появилось в сети. На кадрах видно, как Шойгу возмущен отсутствием компьютеров с доступом в интернет. Он указал на наличие в кабинете микроволновки и холодильника и на отсутствие компьютера, «чтобы связаться с соседним военкоматом».
Армия,Видео,Сергей Шойгу,Министерство обороны,Россия,
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