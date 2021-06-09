Взрыв на борту: подлодка "Чакра" возвращается в Россию из Индии

По данным индийского телеканала NDTV
, преждевременное возвращение подлодки обусловлено "проблемами ее содержания, в том числе силовой установки". По информации телеканала, субмарина с индийским экипажем на борту следует во Владивосток в сопровождении кораблей России и Индии. При этом 5 июня в пресс-службе Тихоокеанского флота России сообщили, что отряд его кораблей в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и морского буксира "Калар" прибыл в Сингапур и встал на якорь в районе военно-морской базы Чанги, где пополнит запасы. В "Рособоронэкспорте"
(входит в Ростех
) отказались комментировать информацию о возвращении подлодки.