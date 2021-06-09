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Армия Сирии уничтожила большую часть выпущенных Израилем ракет

Российская Газетаиещё 7
1 час назад
Армия Сирии сбила большую часть ракет, выпущенных Израилем, "потери ограничились материальными". Заявление военного ведомства приводит сирийское государственное агентство SANA.
Армия Сирии отразила ракетную атаку Израиля
Фото: ReutersReuters
Атака произошла во вторник в 23.36 мск. Ракетным ударам подверглись центральный и южный районы страны, пишет РИА Новости.
Ранее SANA сообщило, что сирийские средства ПВО отражают израильскую ракетную атаку со стороны воздушного пространства Ливана. Взрывы были слышны над Дамаском.
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