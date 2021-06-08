Совсем не гадкий «Утёнок»: Минобороны показало, на что способен Су-34

Как стреляет автомат известно многим, на «Танковом биатлоне» можно было в деталях увидеть применение в учебно-боевых целях Т-72Б3, а вот как «работают» в небе боевые самолёты, разглядеть достаточно сложно даже на армейском конкурсе воздушной выучки лётчиков «Авиадартс» (очередной этап которого, к слову, завершился на днях под Рязанью ). Поэтому опубликованные Минобороны РФ видеокадры последствия авиаудара истребителя-бомбардировщика Су-34 привлекли внимание как экспертов, так и людей, интересующихся военной техникой и авиацией в частности. Красивая картинка. Эффектная.

Фото: Марина Лысцева/ ТАСС Марина Лысцева/ ТАСС

Тут вот в череде информационных сообщений промелькнула новость, что ВВС США отказались от дальнейших закупок истребителей пятого поколения F-35 из-за многочисленных дефектов, а Пентагон заявляет, что потребуется ещё как минимум 175 миллионов долларов, чтобы довести уже имеющиеся такие истребители до ума. О несовершенстве этой американской «Молнии» говорили неоднократно – сырая получилась машина «на выхлопе», несмотря на рекламу. У российских военных лётчиков подобных претензий к конструкторам и производителям нет – техника работает, как часы, а модернизация и создание новых истребителей позволяют говорить о способности завоевания господства в небе и нанесения неотвратимых ударов по наземным целям.

И вот здесь именно российский истребитель-бомбардировщик Су-34 (по кодификации НАТО Fullback – «Защитник»), который в ВВС России прозвали «Утёнком» за его своеобразную форму, представляется уникальным воздушным средством для нанесения ударов авиационными средствами по наземным целям противника на большой дальности. При этом является самолётом поколения 4++, возможности которого позволяют осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителей прикрытия, в виду высоких качеств ведения самостоятельного манёвренного воздушного боя с любыми существующими истребителями противника на равных условиях. То есть сам себе и бомбардировщик, и истребитель – по необходимости.

Собственно, с чего это вдруг Минобороны так решило пропиарить этот свой действительно замечательный самолёт? Ну вряд ли из-за того, что на Су-34 ещё в 2009 году летал (на месте штурмана-оператора) тогдашний президент России Дмитрий Медведев . Хотя и он, человек от боевой техники достаточно далёкий, оказался «под большим впечатлением». После приземления на аэродроме в Подмосковной Кубинке (полёт длился около получаса) Медведев рассказал, что полёт оказался для него несколько проще, чем он предполагал. «Два раза сделали бочку. Это отдельная история, очень приятные ощущения», – поделился эмоциями Дмитрий Анатольевич.

Впрочем, история наверняка забылась, да и Медведев уже не президент, а нынешнему президенту Владимиру Путину на Су-34 летать не доводилось (он «освоил» другие типы самолётов), но тут есть другой нюанс с «Утёнком». Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заявила, что в 2020 году завершает выполнение контракта на поставку ВКС России почти 100 фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Как отмечали в ОАК, в России этот контракт не имеет как по объёму, так и по срокам исполнения – на его реализацию отводилось восемь лет. Подобный факт свидетельствует о том, что ВКС высоко оценили достоинства этой воздушной машины и готовы на дальнейшее пополнение этими тяжёлыми «сушками», которые отменно зарекомендовали себя за последние годы, в том числе в боевых условиях. Понятно, что в первую очередь в Сирии.

И ещё минувшим летом Минобороны заявило о готовности подписать новый контракт на поставку таких истребителей-бомбардировщиков с расширенными боевыми возможностью. Так что нынешнее видео с применением Су-34 появилось неспроста – универсальный самолёт в российской армии оказался востребованным. Ну в отличие от хвалёных американских F-35, которые даже ВВС США не особо устраивают.

Сейчас ВКС России (по данным на 2020 год) располагают 122 самолётами Су-34. «Ореол обитания» распространился на всю страну. Они базируются в Воронежской области (там под них переоборудовали аэродром «Балтимор»), в Хабаровском крае, в Ростовской и Челябинской областях, часть этих истребителей-бомбардировщиков входят в состав Липецкого центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний (12 единиц), ещё 4 самолёта находятся в лётном испытательном центре в Ахтубинске Астраханской области.

Понятно, что «утята» со своим боевым радиусом в 4500 километров долетели и до Сирии, где базируются на российской авиабазе Хмеймим и принимают активное участие в нанесении ракетно-бомбовых ударов по позициям джихадистов.

К слову, Минобороны сейчас показало видео применение Су-34 на территории России, предположительно на полигоне в Курганской области. Но о потенциале этих истребителей-бомбардировщиков известно именно по боевому опыту в Сирии. Сейчас на фюзеляже самолётов помимо привычных номеров и знаков принадлежности к ВКС РФ не красовались звёздочки, обозначающие воздушные победы. Однако можно вспомнить фотографии ещё 2018 года российских самолетов из состава ВКС, принимающих участие в боевых действиях с террористами в Сирии.

Явного противника в небе там вроде и не наблюдается, тем не менее, на борту одного из бомбардировщиков Су-34 красовалось 6 звездочек, истребитель пятого поколения Су-57, который проходил в Сирии боевую «обкатку», был украшен десятью знаками такого отличия. Говорят, что одна звезда даётся за 10 успешных боевых вылетов с фактическим поражением целей. То есть «сухие» такое право получили.

– Традиция эта в авиации давняя и в её возрождении нет ничего плохого, тем более что звездочки рисуют на самолётах, которые принимают участие в реальных боевых действиях, – рассказывал «СП», светлой ему памяти (умер 17 января 2021 года), генерал-полковник авиации Николай Антошкин . – В мирное время такой практики не было, а за успешные учебно-боевые стрельбы пилотам объявлялась лишь устная либо письменная благодарность с присвоением звания «лётчик-снайпер». На фюзеляже самолёта это не фиксировалось – все и так знали, кто взлетает или заходит на посадку.

У каждого истребителя или бомбардировщика есть строго определенная символика, понятная только своим, точно так же, как система распознания «свой-чужой», тут ничего лишнего не надо. Да и на сверхзвуковых скоростях её особо не различишь. Есть ещё система индивидуальных позывных. Когда я командовал ВВС Московского военного округа, все знали, что, если в эфире звучит «Рубин», значит, летит Антошкин. В бытность службы в разведывательной авиации подобное исключалось, уж тем более под запретом были какие-то характерные обозначения на борту самолёта.

Но здесь – другой случай. Звёздочки на фюзеляже самолётов в Сирии демонстрируют боевые заслуги. Это мощный стимул для самих лётчиков. Это же армия, где воинское звание тоже определяется количеством звёздочек и звёзд на погонах – четыре маленьких у капитана, три больших у генерал-полковника, у генерала армии – одна большая. Точно так же и у боевых лётчиков, где их статусность, пилотажное мастерство и личное мужество можно определить по количеству звёздочек на фюзеляже самолёта. Сразу видно, кто есть кто.