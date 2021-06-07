Вместе с тем он обозначил конкретные темы возможных переговоров.

Еще одним вопросом для обсуждения, по его мнению, должна стать "достаточная прозрачность" военной деятельности каждой из сторон с целью избежания непреднамеренных происшествий в воздухе и на море.