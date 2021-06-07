В конце мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
заявил, что Москва готова к возобновлению диалога с НАТО и ожидает ответа на свои предложения. При этом он подчеркнул, что они находятся на рассмотрении в Североатлантическом альянсе уже более года. Принятие российских инициатив, по словам Лаврова, могло бы существенно помочь в деэскалации обстановки, которая продолжает накаляться, в том числе в силу постоянного перемещения военной инфраструктуры НАТО вплотную к границам России. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства
напомнил, что взаимодействие РФ и НАТО практически полностью прекратилось после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.