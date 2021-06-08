ВМФ получит корабль-невидимку

Новейший корвет проекта 20386 «Меркурий» станет первым из российских кораблей, полностью построенным по концепции «стелс», сообщили два источника в судостроительной отрасли.

Фото: Андрей Станавов / РИА Новости Андрей Станавов / РИА Новости

«Корвет «Меркурий» станет первым кораблем ВМФ, получившим радиопоглощающее покрытие по всей площади внешней надводной конструкции. По предварительным оценкам, стометровый корабль будет отражать радиосигнал как небольшая лодка», – сообщил источник РИА «Новости».

Кроме покрытия в рамках концепции «стелс» надстройки корвета будет иметь особую форму: на них сведут до минимума число выступающих элементов и щелей, а также применят различные композиционные материалы и специальные краски.

Второй источник подтвердил эту информацию, отметив, что планируется провести специальные испытания эффективности «стелс»-технологий «Меркурия».

По данным собеседников агентства, корпус корвета полностью достроен, в настоящее время формируются надстройки корабля.

Корвет проекта 20386 «Меркурий» – корабль нового поколения на основе проекта 20385, в котором будет реализован модульный принцип вооружения и возможность базирования беспилотников. «Меркурий» заложили 28 октября 2016 года под названием «Дерзкий». Его передача флоту запланирована на 2022 год.

Данный корвет сможет поражать надводные корабли противника крылатыми ракетами, вести поиск и уничтожать подводные лодки, обеспечивать с помощью зенитно-ракетного комплекса противовоздушную оборону и оказывать артиллерийскую поддержку при высадке десанта.

В начале апреля источник в ОПК сообщил, что технологический спуск на воду головного корвета проекта 20386 «Меркурий» прошел на « Северной верфи ». По словам источника, теперь корабль будет достраиваться на воде. Он не исключил его возвращения в эллинг в будущем.