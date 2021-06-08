ВМФ получит корабль-невидимку

Новейший корвет проекта 20386 «Меркурий» станет первым из российских кораблей, полностью построенным по концепции «стелс», сообщили два источника в судостроительной отрасли.
Фото: Андрей Станавов / РИА Новости Андрей Станавов / РИА Новости
«Корвет «Меркурий» станет первым кораблем ВМФ, получившим радиопоглощающее покрытие по всей площади внешней надводной конструкции. По предварительным оценкам, стометровый корабль будет отражать радиосигнал как небольшая лодка», – сообщил источник РИА «Новости».
Кроме покрытия в рамках концепции «стелс» надстройки корвета будет иметь особую форму: на них сведут до минимума число выступающих элементов и щелей, а также применят различные композиционные материалы и специальные краски.
Второй источник подтвердил эту информацию, отметив, что планируется провести специальные испытания эффективности «стелс»-технологий «Меркурия».
По данным собеседников агентства, корпус корвета полностью достроен, в настоящее время формируются надстройки корабля.
Корвет проекта 20386 «Меркурий» – корабль нового поколения на основе проекта 20385, в котором будет реализован модульный принцип вооружения и возможность базирования беспилотников. «Меркурий» заложили 28 октября 2016 года под названием «Дерзкий». Его передача флоту запланирована на 2022 год.
Данный корвет сможет поражать надводные корабли противника крылатыми ракетами, вести поиск и уничтожать подводные лодки, обеспечивать с помощью зенитно-ракетного комплекса противовоздушную оборону и оказывать артиллерийскую поддержку при высадке десанта.
В начале апреля источник в ОПК сообщил, что технологический спуск
на воду головного корвета проекта 20386 «Меркурий» прошел на «Северной верфи
». По словам источника, теперь корабль будет достраиваться на воде. Он не исключил его возвращения в эллинг в будущем.
Напомним, 23 апреля 2019 года прошла стыковка
блоков корпуса корвета «Меркурий», названного в честь легендарного брига, который в ходе русско-турецкой войны в мае 1829 года одержал победу над двумя линейными кораблями, за что был удостоен кормового Георгиевского флага.