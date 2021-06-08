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Раскрыты подробности строительства российского стелс-корабля

Деловая газета "Взгляд"иещё 7
7 минут назад
Новейший корвет проекта 20386 «Меркурий» станет первым из российских кораблей, полностью построенным по концепции «стелс», сообщили два источника в судостроительной отрасли.
ВМФ получит корабль-невидимку
Фото:  Андрей Станавов / РИА Новости Андрей Станавов / РИА Новости
«Корвет «Меркурий» станет первым кораблем ВМФ, получившим радиопоглощающее покрытие по всей площади внешней надводной конструкции. По предварительным оценкам, стометровый корабль будет отражать радиосигнал как небольшая лодка», – сообщил источник РИА «Новости».
Кроме покрытия в рамках концепции «стелс» надстройки корвета будет иметь особую форму: на них сведут до минимума число выступающих элементов и щелей, а также применят различные композиционные материалы и специальные краски.
Второй источник подтвердил эту информацию, отметив, что планируется провести специальные испытания эффективности «стелс»-технологий «Меркурия».
По данным собеседников агентства, корпус корвета полностью достроен, в настоящее время формируются надстройки корабля.
Корвет проекта 20386 «Меркурий» – корабль нового поколения на основе проекта 20385, в котором будет реализован модульный принцип вооружения и возможность базирования беспилотников. «Меркурий» заложили 28 октября 2016 года под названием «Дерзкий». Его передача флоту запланирована на 2022 год.
Данный корвет сможет поражать надводные корабли противника крылатыми ракетами, вести поиск и уничтожать подводные лодки, обеспечивать с помощью зенитно-ракетного комплекса противовоздушную оборону и оказывать артиллерийскую поддержку при высадке десанта.
В начале апреля источник в ОПК сообщил, что технологический спуск на воду головного корвета проекта 20386 «Меркурий» прошел на «Северной верфи». По словам источника, теперь корабль будет достраиваться на воде. Он не исключил его возвращения в эллинг в будущем.
Напомним, 23 апреля 2019 года прошла стыковка блоков корпуса корвета «Меркурий», названного в честь легендарного брига, который в ходе русско-турецкой войны в мае 1829 года одержал победу над двумя линейными кораблями, за что был удостоен кормового Георгиевского флага.
Армия,Оружие,Северная верфь,РИА Новости,
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