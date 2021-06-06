Турция: С-400 не представляют угрозы для НАТО

Турецкие власти не считают закупленные у России
зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 угрозой для НАТО
и планируют подходить к этой теме с реалистических позиций. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу
в колонке для французской газеты L'Opinion
, опубликованной в воскресенье.
"Ракеты С-400 не представляют никакого риска для безопасности НАТО. Турция намерена подходить вопросу С-400 с позиций реализма и на основе конструктивного диалога", - написал он.
Министр добавил, что Анкара
также предоставила партнерам по НАТО доказательства того, что не предпринимала никаких враждебных действий против какого-либо корабля союзников, "вопреки тому, что говорилось о фрегате Courbet".
Российские ЗРС в Турции
Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попытки добиться от Турции отказа от российских ЗРС.
В связи с тем, что Турция не поддается давлению, Вашингтон ранее исключил Анкару из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Кроме того, США долгое время грозили Турции введением ряда односторонних санкций, но не спешили делать эти шаги, поскольку опасались дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждала, что не оставит применение подобных рестрикций без ответа. В декабре 2020 года Вашингтон ввел такие санкции.
Инцидент в Средиземном море
По данным телеканала France 24, в ночь на 18 июня турецкий фрегат у побережья Ливии отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского фрегата, принимающего участие в операции НАТО Sea Guardian. Уклоняясь от досмотра, турецкий корабль взял на прицел французский военный корабль с помощью радарной системы ракетного наведения, что во французском военном ведомстве
расценили как "исключительно враждебные и агрессивные действия".
В свою очередь турецкое Анатолийское агентство, сославшись на представителя ВС Турции, опровергло сообщения французской стороны, сообщив, что турецкий фрегат использовал свои радарные системы не для прицеливания, а для наблюдения за французским военным кораблем, "который осуществлял опасное маневрирование". При этом, по данным агентства, несмотря на необходимость поддержания постоянного контакта в ходе операции Sea Guardian, на связь с турецким кораблем никто так и не вышел. Кроме того, агентство отметило, что незадолго до инцидента турецкая сторона пополнила запасы топлива на французском фрегате.