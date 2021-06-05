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Российские военные впервые помолились на бывшей базе армии США

Lenta.ru
55 минут назад
Помощник командующего группировкой войск ВС РФ в Сирии по работе с верующими военнослужащими иерей Дмитрий провел службу для православных военнослужащих на военном аэродроме в Эт-Табке в провинции Ракка. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Военные РФ помолились на бывшей базе армии США
Фото: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»
Поясняется, что ранее там располагалась военная база США, которую американское командование бросило в 2019 году. До этого аэродром удерживало «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Сейчас же на аэродроме действует российская авиационная комендатура.
В апреле сообщалось, что ВКС России в Сирии уничтожили около 200 боевиков. Боевая авиация нанесла удар по базе террористов на северо-востоке от Пальмиры. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирала Александр Карпов. пояснил, что российские военные получили и подтвердили информацию о местонахождении замаскированной базы. В результате удара было уничтожено два укрытия боевиков, 24 пикапа с пулеметами и порядка полутонны боеприпасов и запчастей для сборки взрывных устройств.
Армия,Александр Карпов,Исламское государство,Россия,Ракка,Сирийская Арабская Республика,Соединенные Штаты,
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