Военные РФ помолились на бывшей базе армии США

В апреле сообщалось
, что ВКС России в Сирии уничтожили около 200 боевиков. Боевая авиация нанесла удар по базе террористов на северо-востоке от Пальмиры. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирала Александр Карпов
. пояснил, что российские военные получили и подтвердили информацию о местонахождении замаскированной базы. В результате удара было уничтожено два укрытия боевиков, 24 пикапа с пулеметами и порядка полутонны боеприпасов и запчастей для сборки взрывных устройств.